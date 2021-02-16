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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul trafiğinde son durum

İstanbul trafiğinde son durum

Trafikten ve toplu ulaşımdan drone görüntüleri

Toplu Taşıma Karlı Hava Toplu Ulaşım Trafik Yoğunluğu Yaya Trafiği 

-Trafikten ve toplu ulaşımdan aktüel görüntüler
-Genel ve diğer detaylar

( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL

- İstanbul’da etkili olan karlı hava araç ve yaya trafiğini de etkiledi, trafikteki son durum ise havadan görüntülendi. Hafta sonu itibariyle İstanbul’u etkisi altına alan soğuk ve karlı hava bugün de etkisini sürdürdü. Yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını trafiğe çıkarmamayı tercih etti. İBB trafik veri sisteminde trafik yoğunluğu işe gidiş saatinde yüzde 49 olarak kaydedildi. Araçlarını trafiğe çıkarmayan sürücüler toplu ulaşımı tercih edince duraklarda ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştu. İstanbul trafiğindeki son durum ise havadan görüntülendi. (CS-HK-
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