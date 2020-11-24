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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Trafiği tehlikeye düşüren sürücüler yakalandı

İSTANBUL - Trafiği tehlikeye düşüren sürücüler yakalandı

- Zanlının emniyete girişi İstanbul 'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüler yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da, çekiciye minibüs ile otomobili üst üste koyarak ilerleyen sürücü ve taşıdığı eşya nedeniyle arka kapısı açık halde seyreden taksi şoförü yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 22 Kasım'da D - 20 Karayolu İstanbul Havalimanı istikametinde bir çekicinin minibüs ile otomobili üst üste koyarak ilerlemesi ile bir taksi şoförünün taşıdığı eşya nedeniyle arka kapısı açık halde seyretmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, araçların plakalarını tespit etti. Çekici şoförü Hüseyin E. ve taksi şoförü Ferhat Ç. yakalandı. Şüphelilere Karayolları Trafik Kanunu'nu kapsamında 1528'er lira para cezası kesildi. Ayrıca çekici şoförü Hüseyin E. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem yapıldı.

Sosyal Medya Trafik Güvenliği Para Cezası Taksi Şoförü Akalan 

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