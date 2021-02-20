İSTANBUl - Trafiği tehlikeye atan sürücü yakalandı
- Otoyolda geri geri giden aracın görüntüleri - Geri giden araç sürücüsünün gözaltına alınmasıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da D - 100 Karayolu'nda trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, bir aracın D - 100 Karayolu Altunizade mevkisinde geri giderek trafiği tehlikeye soktuğunu tespit etti.Polis, çalışmanın ardından 34 YC 1982 plakalı kamyonet sürücüsü İsmail M'yi yakaladı.Sürücüye, "trafik akışına ters yönde araç sürmekten" 1339, "işaret ve levhalara uymamaktan" 144 lira olmak üzere toplam 1483 lira idari para cezası uygulandı.Sürücü İsmail M., adli işlem yapılmak üzere Bulgurlu Şehit Altuğ Verdi Polis Merkezine sevk edildi.
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