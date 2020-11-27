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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yolcu yoğunluğu devam ediyor

İSTANBUL - Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yolcu yoğunluğu devam ediyor

- Cevizlibağ ve Şirinevler metrobüs duraklarındaki yolcu hareketliliği - Metrobüs içinde seyahat eden yolcularİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da akşam saatlerinde, mesainin de sona ermesiyle metrobüslerde ve otobüslerde kalabalık arttı. Cevizlibağ ve Şirinevler metrobüs durakları başta olmak üzere bazı duraklarda da yolcu yoğunluğu oluştu.

Kalaba Alabalık Metrobüs Durakları 

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