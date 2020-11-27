İSTANBUL - Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yolcu yoğunluğu devam ediyor
- Cevizlibağ ve Şirinevler metrobüs duraklarındaki yolcu hareketliliği - Metrobüs içinde seyahat eden yolcularİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da akşam saatlerinde, mesainin de sona ermesiyle metrobüslerde ve otobüslerde kalabalık arttı. Cevizlibağ ve Şirinevler metrobüs durakları başta olmak üzere bazı duraklarda da yolcu yoğunluğu oluştu.
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