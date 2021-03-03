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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Binası’nın açılışı gerçekleşti

İstanbul Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Binası’nın açılışı gerçekleşti

Açılıştan görüntü

Sağlık Hizmeti Tıp Eğitimi Bilimsel Araştırma Deprem Riski Ameliyathane 

-Odalardan ve ameliyathaneden görüntü
-Detay görüntüler
-Konuşmalar

( İSTANBUL - DRONE)- Depreme dayanıklı hale getirilen yapı hizmete açıldı İSTANBUL

- İstanbul Tıp Fakültesi Çapa kampüsünde yer alan Nörolojik Bilimler Binasının açılışı bugün gerçekleşti. Depreme dayanıklı hale getirilen bina hastalarına hizmet vermeye başladı.
Türkiye’nin en eski tıp fakültelerinden olan İstanbul Tıp Fakültesi, depreme dayanıklı 5 katlı ağır çelik konstrüksiyon yapıdan oluşan Nörolojik Bilimler binasını hastaların hizmetine sundu. Üniversitenin imkanları ve hayırsever vatandaşların yaptığı bağışlarla depreme dayanıklı hale getirilen bina, sağlık alanında son teknolojik cihazlarla donatıldı. Açılış konuşmaların ardından kurdele kesilerek Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler binasının açılışı gerçekleştirildi.
“Burada tıp eğitimi görevimizi yerine getireceğiz, sağlık hizmetini sunacağız” Açılışta konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “Bu binamız çapa kültür içerisinde çok önde ve öncü olan hizmetlerin birlikte yürütülmesine imkan sağlayacak bir bina olacak. Biz burada tıp eğitimi görevimizi yerine getireceğiz, sağlık hizmetini sunacağız ve tabii ki bilimsel araştırmalarda bulunacağız. Tüm dünyanın karşı karşıya kaldı şu salgın döneminde gereken zorunlu sağlık hizmetini vermenin yanında, bu hizmetin nasıl verileceğine dair öncü çalışmalarda gerçekleştirildi” dedi.
“Böyle güzide bir kurum bu sıkıntıdan kurtarıldı” İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Özellikle deprem riski taşıyan böyle güzide bir kurum bu sıkıntıdan kurtarıldı. Gerçekten 3 bin 500 öğrencisi ve 5 bin çalışanıyla devasa bir kurum olan Türkiye’de ve dünyada özellikle tıp ve sağlık eğitimine yön veren bir kurumun, gerçek anlamda modern binalara kavuşması, hak ettiği yere gelmesi açısından son derece önemli bir açılışı gerçekleştiriyoruz. Bu açılışta bir başlangıçtır. Bu da yeniden yapılanmanın önünü açan ve bir değişim başlangıcı olarak karşımıza çıkan bir oluşumdur. Cumhurbaşkanımızın da bize vermiş olduğu bir lütufla Hasdal’da çok büyük bir alanda, fakültemiz yeniden yenilenme ve yapılanma içerisine girdi” şeklinde konuştu.
İstanbul Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler binasında 51 hasta ile 14 yoğum bakım yatağı, 6 poliklinik, 5 ameliyathane bulunuyor. (Sİ-HK-
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