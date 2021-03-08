İSTANBUL - THY, yayınladığı mesajla Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
- Video mesaj görüntüsüTHY, yayınladığı mesajla Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıİSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle videolu mesaj yayınladı.THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şirketin çeşitli birimlerinde görev yapan kadın çalışanların ifadeleri yer alıyor."Türk Hava Yolları Ailesi olarak #KadınaŞiddeteHayır diyor, emekleriyle bizi göklere taşıyan tüm kadın çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. #8MartDünyaKadınlarGünü" sözleri eşliğinde paylaşılan videoda, şirkette çalışan kadın oranının yüzde 46 olduğu bilgisine de yer verildi.
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