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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak

İSTANBUL - THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak

- THY tarafından tarihiforma.com etkinliği için hazırlanan reklam filmi - THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı: - "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu özel gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere olan güvenini ve spora verdiği değeri yansıtması açısından da büyük önem taşıyor. Biz de bütün vatandaşımızı, isimlerini uçağa yazmaya ve Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda milli takımımızla birlikte olmaya davet ediyoruz"İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), 23 Mayıs tarihine kadar tarihiforma.com adresi üzerinden ad - soyad bilgilerini iletenlerin ismini, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak devasa formaya yazacak.THY'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 19 Mayıs’ta 9 milyon yolcu ile dünyada en çok yolcuyla yapılan saygı uçuşu "Tarihi Yolculuk"u gerçekleştiren THY, bu yıl da ses getirecek bir çalışmaya imza attı.23 Mayıs tarihine kadar tarihiforma.com adresi üzerinden ad - soyad bilgilerini ileten herkesin ismi, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak olan devasa formaya yazılacak.Milli bayrak taşıyıcı havayolu THY, 19 Mayıs için özel bir film de hazırladı. Filmde, A Milli Futbol Takımı kaptanı Burak Yılmaz’ın “Aziz Türk Milleti! Kaptanınız konuşuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 102 yıl önce bugün Milli Mücadele'yi başlatmıştı. Bugün biz de onun izinde yeni bir yolculuğa hazırlanıyoruz. 84 milyonun kalbi bizimle atıyor, biliyoruz. Şimdi hedefimiz: Hep birlikte, daha yükseğe!” sözleriyle okuduğu bir anons da yer alıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, şunları kaydetti:"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu özel gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere olan güvenini ve spora verdiği değeri yansıtması açısından da büyük önem taşıyor. Biz de bütün vatandaşımızı, isimlerini uçağa yazmaya ve Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda milli takımımızla birlikte olmaya davet ediyoruz."

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