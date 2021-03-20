İSTANBUL - THY çalışanı, yardım kampanyasıyla 9 köy okulu kütüphanesi ve 1 anaokulu kazandırdı
- Ağrı'dan manzaralar - Kütüphane açılışlarından detaylar - Öğrencilerin kütüphanede kitap okumaları - Türk Hava Yolları çalışanı ve Köy Okulları Yardım Projesi Derneği Başkanı Cafer Canşi ile röportajTHY çalışanı, yardım kampanyasıyla 9 köy okulu kütüphanesi ve 1 anaokulu kazandırdı - Köy Okulları Yardım Projesi Derneği Başkanı Cafer Canşi: - "Tek dileğimiz ve uğraşımız gelecek için aydınlık, eğitimli, bilinçli ve sağlam değerler ile kuşanmış nesiller yetişmesine ve onların mutlu yarınlarına katkı sağlamak"İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) Ağrı ofisinde satış trafik şefi olarak görev yapan ve Köy Okulları Yardım Projesi Derneği Başkanı da olan Cafer Canşi, Ağrı'nın 9 köy okuluna kütüphane ile bir köyüne de anaokulu kazandırdı.THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Çanşi, yaptığı çalışmalarla köy okullarında okuyan ve kitaplara ulaşmakta zorluk yaşayan binlerce öğrenciye umut oldu. Canşi, "Kütüphaneler" isimli projesiyle Ağrı'nın 9 köy okulunda kütüphane açtı.Proje kapsamında, Hamur ilçesi Yukarı Deredibi köyünde atıl durumda olan, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen sağlık ocağı komple tadilattan geçirilerek, anaokuluna dönüştürüldü.Tamamı bağışlarla gerçekleştirilen projede, çocukların kitaplarını okurken huzurlu ve rahat olmaları düşünülerek, mekanların tadilat ve dekorasyonu özel olarak yapıldı.Canşi, kütüphanelerdeki kitapları da sosyal medya hesabı takipçilerinin destekleriyle karşıladı. Canşi'nin sanatçıların ve yardım severlerin destekleriyle farklı illerdeki köy okullarında 4 kütüphane daha kurma çalışmaları devam ediyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Köy Okulları Yardım Projesi Derneği Başkanı Canşi, 2014'ten bu yana sürdürdüğü "Köy Okulları Yardım Projesi'yle bugüne kadar 150 binden fazla çocuğa yardım eli uzattıklarını belirtti. Çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Canşi, "Tek dileğimiz ve uğraşımız gelecek için aydınlık, eğitimli, bilinçli ve sağlam değerler ile kuşanmış nesiller yetişmesine ve onların mutlu yarınlarına katkı sağlamak. 'Çocuklarımızın hem geleceklerine ışık hem de yaşamsal koşullarına benim de bir desteğim olsun' diyorsan, lütfen sen de sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulun ve minik kalplere dokun." ifadelerini kullandı.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayrağımızı sadece uçaklarımız değil her bir çalışma arkadaşımız da taşıyor. Türk Hava Yolları ailesinden Cafer Canşi, Ağrı'da 9 köy okulu kütüphanesi açarak milletimiz için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Gelecek, o kütüphanelerde minik kardeşlerimizi bekliyor." değerlendirmesini yaptı. - Okul tamir ediyor, kışlık ihtiyaçları karşılıyorlarFaaliyetlerine 6 yıldır devam eden dernek ekibi, tüm yardımlarını bağışçılarının desteğiyle gerçekleştiriyor. Nakdi yardım kabul etmeyen ekip, bugüne kadar okulların, ailelerin ve çocukların birçok ihtiyacına yardım eli uzattı.Cafer Canşi ve Özlem Bulutoğlu koordinatörlüğünde çalışmalarına devam eden ekiptekiler, sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı projelerle, 3 bin 500 okula kırtasiye, bilgisayar, yazıcı ve benzeri malzeme desteği sağladı. Ayrıca, 1300 öğrenciye uzaktan eğitime katılabilmeleri için tablet, 150 binden fazla çocuğa bot ve mont, 4 bin öğrenci için çanta seti ve kırtasiye malzemesi, 65 bisiklet hediye etti. Ekiptekiler, 28 köy okuluna kütüphane yaptırdı, 15 okul, 2 anaokulunun tadilatı gerçekleştirdi.Çanşi ve ekibi, 6 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye gıda, kira ve giyim desteği, 65 SMA hastası ile 230 sağlık problemi olan çocuğa tedavi desteği sağladı. Ekiptekiler, 85 akülü sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.Derneğin çalışmaları hakkında detaylı bilgilere "www.koyokullariyardimprojesi.com" veya derneğin sosyal medya hesaplarından ulaşılıyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım