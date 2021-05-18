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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Thodex soruşturmasında yakalanan şirketin yazılımcısı, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

İSTANBUL - Thodex soruşturmasında yakalanan şirketin yazılımcısı, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

- Şirket yazılımcısı O.Ç.'nin mahkemeye çıkarılması GÜNCELLEME - Thodex soruşturmasında yakalanan şirketin yazılımcısı, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildiADLİ SÜREÇ EKLENDİİSTANBUL (AA) - Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında yakalanan şirketin yazılımcısı O.Ç., savcılık ifadesinin ardından adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden, firari konumda bulunan şirketin yazılımcısı O.Ç., polis ekiplerince Sarıyer'de gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan O.Ç. "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Bu arada şüpheli O.Ç. hakimliğe gönderildiği sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına el hareketi yaparak tepki gösterdi.Şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor. - SüreçAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.Yürütülen çalışmalar kapsamında firari şüphelilerden O.Ç. Sarıyer'de, R.A. ise Maltepe'de yakalandı.Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer ve yengesi Zuhal Özer'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Adli Kontrol Yakalama Kararı Dolandırıcılık Polis Ekipleri Basın Mensupları 

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