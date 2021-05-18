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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Thodex soruşturmasında firari olan şirketin finans uzmanı yakalandı

İSTANBUL - Thodex soruşturmasında firari olan şirketin finans uzmanı yakalandı

- Finans uzmanı R.A.'nın adliyeye sevki Thodex soruşturmasında yakalanarak adliyeye getirilen şirketin finans uzmanı, emniyete götürüldü - Gözaltına alındıktan sonra adliyeye getirilen şüpheli R.A, savcılık talimatıyla ifadesi alınmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüİSTANBUL (AA) - Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye getirilen şirketin finans uzmanı, savcılık talimatıyla emniyete götürüldü.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden firari konumda bulunan şirketin finans uzmanı R.A., Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.Polis ekipleri gözaltına aldıkları şüpheli R.A'yı, soruşturmanın yürütüldüğü Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürdü.Burada soruşturma savcılığına çıkarılan R.A, savcının talimatıyla ifadesinin alınması için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verdi.Polis ekiplerince tekrar Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen R.A. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürüldü.Savcılığın, R.A'nın emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi. - SüreçAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.Şüpheli Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı.Öte yandan soruşturma kapsamında yakalanan firari şüphelilerden olan O.Ç'nin savcılıktaki işlemleri sürüyor.Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Adli Kontrol Yurt Dışı Yakalama Kararı Soruşturma Savcı Kalamış 

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