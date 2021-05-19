Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı (3)

İSTANBUL - Terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı (3)

- Operasyonda ele geçirilen 7 kalaşnikof tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 18 yedek şarjör, 1 askeri kamuflaj ve telsizin sergilenmesi - Operasyonda ele geçirilen 7 kalaşnikof tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 18 yedek şarjör, 1 askeri kamuflaj ve telsiz, basın mensuplarına sergilendi - Gözaltına alınanlardan Arzu Ö.'nün örgütün sözde kırsal alan sorumlusu, Ünal Y.'nin silahlı yapılanma sorumlusu ve keskin nişancı olduğu, diğer 5 kişi ile firari zanlının ise eylemi gerçekleştirecek grupta yer aldığı öğrenildiDETAYLAR EKLENDİİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütü Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist (TKP/ML) adına faaliyette bulundukları ve sansasyonel eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrasında, 6 ilçede 8 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen ve yurt dışından getirildiği tespit edilen 7 kalaşnikof tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 18 yedek şarjör, 1 askeri kamuflaj ile telsiz, basın mensuplarına sergilendi.Emniyetteki işlemleri süren 7 şüpheliden Arzu Ö.'nün örgütün sözde kırsal alan sorumlusu, Ünal Y.'nin silahlı yapılanma sorumlusu ve keskin nişancı olduğu, diğer 5 kişi ile firari zanlının ise eylemi gerçekleştirecek grupta yer aldığı öğrenildi.

Keskin Nişancı Yurt Dışı Firari Zanlı Terör Örgütü Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement