İSTANBUL - Terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı (3)
- Operasyonda ele geçirilen 7 kalaşnikof tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 18 yedek şarjör, 1 askeri kamuflaj ve telsizin sergilenmesi - Operasyonda ele geçirilen 7 kalaşnikof tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 18 yedek şarjör, 1 askeri kamuflaj ve telsiz, basın mensuplarına sergilendi - Gözaltına alınanlardan Arzu Ö.'nün örgütün sözde kırsal alan sorumlusu, Ünal Y.'nin silahlı yapılanma sorumlusu ve keskin nişancı olduğu, diğer 5 kişi ile firari zanlının ise eylemi gerçekleştirecek grupta yer aldığı öğrenildiDETAYLAR EKLENDİİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütü Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist (TKP/ML) adına faaliyette bulundukları ve sansasyonel eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrasında, 6 ilçede 8 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen ve yurt dışından getirildiği tespit edilen 7 kalaşnikof tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 18 yedek şarjör, 1 askeri kamuflaj ile telsiz, basın mensuplarına sergilendi.Emniyetteki işlemleri süren 7 şüpheliden Arzu Ö.'nün örgütün sözde kırsal alan sorumlusu, Ünal Y.'nin silahlı yapılanma sorumlusu ve keskin nişancı olduğu, diğer 5 kişi ile firari zanlının ise eylemi gerçekleştirecek grupta yer aldığı öğrenildi.
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