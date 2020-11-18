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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

- Özel harekat polislerinin operasyonundan görüntüler - Şüpheli şahsın gözaltına alınması İstanbul 'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Sultanbeyli ve Çekmeköy'de tespit edilen 13 adrese İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekiplerince PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı gidilen adreslerde arama yapıldı, terör örgütü ile bağlantılı olduğu düşünülen 8 şüpheli gözaltına alındı.Baskın sırasında yapılan aramalarda 3 tabanca, çok sayıda örgütsel doküman, kitap ve dijital materyal ele geçirildi.Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Polis Terör Örgütü 

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