İSTANBUL - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
- Operasyondan görüntüler İstanbul 'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 5 ilçede 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.
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