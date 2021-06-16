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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

- Operasyondan görüntüler İstanbul 'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 5 ilçede 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.

Polis Akalan Terör Örgütü 

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