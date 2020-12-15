İSTANBUL - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı
- Özel harekat polislerinin operasyonundan görüntüler İstanbul 'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da, terör örgütü PKK'ya yönelik 7 ilçede 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu ileri sürülen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Yapılan çalışmaların ardından ekipler, 7 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.Diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.
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