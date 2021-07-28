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İSTANBUL - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

- Operasyondan görüntüler - Operasyon yapılan yerlerde yapılan aramaların görüntüleri - Şüphelinin gözaltına alınması İstanbul 'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütleri adına kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra yasal ve yasal olmayan yollardan yurda giriş yaptığı ve kentte bulunduğu belirlenen şüphelilere yönelik 8 ilçede 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon Akalan Altın Gözaltı Terör Örgütü 

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