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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

- Operasyondan görüntüler İstanbul 'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 4 ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.

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