Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

- Operasyon görüntüsü - Adreslerde arama yapılması - Şüphelilerin gözaltına alınmasıTerör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP eski ilçe yöneticisinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda, hakkında örgütün kırsal alanına eleman gönderdiği şeklinde ihbar bulunan HDP eski Esenler ilçe yöneticisi N.B.Ö ve terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul 'da olabileceği değerlendirilen şüpheliler ile örgüt adına gerçekleştirilen sokak eylemlerine katıldıkları belirlenen kişileri yakalamaya yönelik 21 Mayıs'ta İstanbul ve Ankara'da toplam 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyonda, aralarında N.B.Ö'nün de bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akalan Leman Terör Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement