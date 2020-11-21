İSTANBUL - Terör örgütü DHKP/C operasyonu : 6 gözaltı
- Operasyondan görüntülerİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Sarıyer'de 20 adrese hava destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 4 telsiz, 45 havai fişek, 1450 gram ağırlığında çeşitli kimyasal maddeler ve bilyelerle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 2 örgütsel içerikli pankart ele geçirildi.Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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