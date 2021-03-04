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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - TEM Otoyolu'nda otomobil yangını

İSTANBUL - TEM Otoyolu'nda otomobil yangını

- Yanan aracın görüntüleri - İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntüler - Yoğunluk oluşan yoldan görüntülerTEM Otoyolu'nda otomobil yangınıİSTANBUL (AA) - Ümraniye TEM Otoyolu'nda otomobilde çıkan yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Üsküdar yönünde seyir halindeki Tahir Hatan'ın kullandığı 34 KTJ 22 plakalı otomobil, Çamlıca gişeleri Dudullu kavşağı yakınında motorundan dumanlar çıkması üzerine emniyet şeridinde durdu.Otomobili alevler sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.Araç yangını nedeniyle TEM Otoyolu Çamlıca gişeler civarında hem Ankara hem İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu.Yanan aracın yoldan kaldırılmasının ardında trafik normale döndü.

Otomobil Yangını Bild Trafik Yoğunluğu Emniyet Şeridi Sağlık Ekipleri 

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