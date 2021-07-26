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İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'a gitti
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'a gitti

İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'a gitti

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un havalimanına gelişi ve karşılanması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un uğurlanmasıTBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'a gittiİSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan - Pakistan - Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere Pakistan Milli Meclisi Başkanı Asad Kaiser ile Azerbaycan'a gitti.Şentop, Kaiser ve beraberindeki heyet, İstanbul Havalimanı'ndan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.Bakü'de yarın gerçekleştirilecek toplantıda "Bakü Beyannamesi" imza töreni de yapılacak. Toplantı öncesinde Şentop ve diğer parlamento başkanları Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.Haydar Aliyev'in Anıt Mezarı ile Şehitler Hıyabanı'na çelenk koyma törenine katılacak olan Şentop, Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.Şentop, 28 Temmuz Çarşamba günü de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile görüşecek.Türk İş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul edecek olan Şentop, perşembe günü Şuşa ve Fuzuli şehirlerini ziyaret ettikten sonra yurda dönecek.

Sivil Toplum Kuruluşu İmza Töreni Toplantı Sivil Toplum Parlamento 

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