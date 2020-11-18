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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Taksinin altında sıkışıp sürüklenen çocuk ağır yaralandı

İSTANBUL - Taksinin altında sıkışıp sürüklenen çocuk ağır yaralandı

- Olay yerinden görüntülerİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta ticari taksinin altında kalan çocuk ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi 1552 Sokak'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TCH 03 plakalı taksi, 4 yaşındaki Abdullah Karataş'a çarptı.Aracın altına sıkışıp sürüklenen çocuk, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan Abdullah'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Güvenlik kamerası görüntülerinde çocuğa çarpan aracın, birkaç metre ilerledikten sonra durması ve çocuğun kardeşinin sinir krizi geçirmesi görülüyor.Şoka giren taksi şoförü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ticari Taksi Hastane Taksi Şoförü Kamera 

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