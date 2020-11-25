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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Taksim'e yapılan cami ramazanda açılacak

İSTANBUL - Taksim'e yapılan cami ramazanda açılacak

- Taksim Cami'sinden drone görüntüleriTaksim'e yapılan cami ramazanda açılacak - Taksim'de yapımı süren caminin genel işçiliğinin yüzde 85'i tamamlandı - Caminin ana kapısı üzerinde yer alan kitabesi asıldı ve çerçeve taşları döşeniyorİSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Taksim'de yapımı devam eden caminin genel işçiliğinin yüzde 85'i tamamlandı.Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan ve temeli 17 Şubat 2017'de atılan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı sürüyor.Pandemi nedeniyle inşaat çalışmalarına sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediliyor.Taksim'e yapılan caminin zemin üstü dış cephe işçiliğinin yüzde 100'ü tamamlandı.Camideki dekorasyon çalışmalarına devam ediliyor. Caminin prekast montajları, ahşap malzeme ve alçıpan kaplama imalatlarına geçildi.Ana kapısı üzerinde yer alan kitabesi asılan ve çerçeve taşları döşenen caminin içine ise çalışmalar için iskele kuruldu.Giriş kapısının takılması beklenen caminin 61 metrelik 2 minaresinde de çalışmalar tamamlandı, dışarıdaki iskeleler söküldü.Genel işçiliğinin yüzde 85'i biten caminin ramazanda ibadete açılması planlanıyor.

İnşaat Alanı Dekorasyon 

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