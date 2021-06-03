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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Tabela imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Tabela imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti

- Olay yerinden görüntüler - Patlama yaşanan tabela imalathanesi - Alınan güvenlik önlemleri - Polis ekiplerinin çalışmalarıSilivri'de tabela imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybettiİSTANBUL (AA) - Silivri'de tabela imalathanesinde meydana gelen patlamada, iş yeri sahibi yaşamını yitirdi.Alınan bilgilere göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Kiraz Sokak'taki tabela imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Patlamada yaralanan iş yeri sahibi Ali Yıldırım, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

İlk Müdahale Polis Hastane İmalathane Polis Ekipleri 

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