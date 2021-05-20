İSTANBUL - Suriye'de rejim tarafından düzenlenecek başkanlık seçimi protesto edildi
- Protestoya katılanlardan görüntüler - Suriye Evi Derneğinin kurucusu ve danışmanı Sallah Fadıl'ın basın açıklaması - Sloganlar atılmasıİSTANBUL (AA) - Suriye rejiminin düzenleyeceği devlet başkanlığı seçimleri, Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.Harbiye'deki Suriye Başkonsolosluğunun bulunduğu caddede toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, ellerinde Suriye devrimini temsil eden Özgür Suriye bayrakları taşıyarak, Beşar Esad'ın fotoğrafının bulunduğu broşürleri yere attı.Grup adına basın açıklaması yapan Suriye Evi Derneğinin kurucusu ve danışmanı Sallah Fadıl, seçimlerin uluslararası anlaşmalara göre geçersiz olduğunu ifade ederek, "Bu seçimleri kabul etmiyoruz ve kınıyoruz." dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
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