Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Suriye'de rejim tarafından düzenlenecek başkanlık seçimi protesto edildi

İSTANBUL - Suriye'de rejim tarafından düzenlenecek başkanlık seçimi protesto edildi

- Protestoya katılanlardan görüntüler - Suriye Evi Derneğinin kurucusu ve danışmanı Sallah Fadıl'ın basın açıklaması - Sloganlar atılmasıİSTANBUL (AA) - Suriye rejiminin düzenleyeceği devlet başkanlığı seçimleri, Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.Harbiye'deki Suriye Başkonsolosluğunun bulunduğu caddede toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, ellerinde Suriye devrimini temsil eden Özgür Suriye bayrakları taşıyarak, Beşar Esad'ın fotoğrafının bulunduğu broşürleri yere attı.Grup adına basın açıklaması yapan Suriye Evi Derneğinin kurucusu ve danışmanı Sallah Fadıl, seçimlerin uluslararası anlaşmalara göre geçersiz olduğunu ifade ederek, "Bu seçimleri kabul etmiyoruz ve kınıyoruz." dedi.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Protesto Devlet Başkanlığı Basın Açıklaması Devrim Uluslararası 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement