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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Sultangazi'de yerde buldukları parayı alan 2 kişi yakalandı

İSTANBUL - Sultangazi'de yerde buldukları parayı alan 2 kişi yakalandı

- Zanlının emniyetten çıkışıSultangazi'de yerde buldukları parayı alan 2 kişi yakalandıİSTANBUL (AA) - Sultangazi'de bir kişinin düşürdüğü 1360 lirayı alan Türkmenistan uyruklu 2 kişi yakalandı.Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Haziran'da Uğur Mumcu Mahallesi K Caddesi üzerinde H.A'nın cebinde bulunan 1360 lirayı düşürdüğü iddiasıyla polise başvurması üzerine olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.Görüntülerini inceleyen polis, H.A'nın cebinden düşürdüğü parayı alan 2 kişinin kimliğini tespit etti.Ekipler, parayı aldıkları belirlenen Türkmenistan uyruklu R.B. ve M.A.'yı 9 Haziran'da Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki adreslerinde yakaladı."Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf" suçundan işlem yapılan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Para sahibine teslim edildi.

Akalan Kamera Avcılık Bulduk Irak 

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