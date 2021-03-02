İSTANBUL - Sultangazi'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
- Yangını söndürme çalışmaları Sultangazi'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Sultangazi'de bisiklet imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir sanayi sitesinde yer alan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangını diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü.Ekiplerin bisiklet imalathanesindeki yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
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