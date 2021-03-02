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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

- Yangın çıkan bina - Yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin çalışmasıSultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale ettiİSTANBUL (AA) - Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Esentepe Mahallesi 2367. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yangında mahsur kalan anne ve babayı oğulları daireden çıkardı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahale etti.Yangın bitişik nizamda bulunan diğer binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.Çatı katında hasar oluştu.

Çatı Katı Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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