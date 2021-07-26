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İSTANBUL - Sultanbeyli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Sultanbeyli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

- Yaralının ambulansa götürülmesi - Kazaya karışan araçlarSultanbeyli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Petrol Yolu Caddesinde seyir halinde olan 16 U 2544 plakalı hafif ticari araç, Gül Caddesinden gelen 34 TCL 92 plakalı taksiyle çarpıştı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Hafif ticari araçta sıkışan kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Trafik Yoğunluğu Ticari Araç 

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