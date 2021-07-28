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İSTANBUL - Sultanbeyli'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Sultanbeyli'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

- Olay yerinden görüntüler - Kazaya karışan araçların görüntüleriSultanbeyli'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Adil Mahallesi Yakuphan Caddesi ile İslambey Sokağı kesişiminde, Abdulmenaf B. idaresindeki 34 TAH 19 plakalı ticari taksi ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 EGY 78 plakalı otomobil çarpıştı.Kaza sonucu taksideki yolcu ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Otomobil sürücüsünün kazanın ardından olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlk Müdahale Ticari Taksi Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri 

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