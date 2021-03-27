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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına şükür kurbanı

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına şükür kurbanı

KURBAN KESİMİ DETAY

Er Kadın Cinsiyet Eşitliği Şükür Kurbanı Maneviyat Hayırseverler 

-KURBANLIKLAR DETAY
-DERNEK BAŞKANI AÇIKLAMA

( SİVAS )- Sivas’ta bir dernek İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması sebebiyle 8 adet şükür kurbanı kesti SİVAS

- Sivas’ta bir dernek, İstanbul Sözleşmesinden çıkılması sebebiyle 8 adet şükür kurbanı kesti. Kent meydanı Paşa Camii arkasında gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlarda katılım gösterdi. Etkinlikte duaların ardından hayırsever vatandaşların bağışladığı 8 adet kurban kesildi. Dernek Başkanı Kasım Kılıç, “Bugün İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasının bizlerde uyandırdığı memnuniyet ve heyecanı sizlerle paylaşmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bizler kadınlarımızı korumak için batının sefih kanunlarına muhtaç değiliz. Kadınların öldürülmelerini bırakın cenneti anaların ayakları altında gören bir medeniyetin evlatlarıyız. Huzursuzlukların temelinde, maneviyatsızlık ve milli değerlerden uzaklaşmak yatmaktadır. İstanbul Sözleşmesi Siyonizm’in tüm dünyaya dayattığı kadını koruduğu iddiası ile ortaya çıkan ama neticede toplumsal cinsiyet eşitliği gibi tanımlamalarla fıtrata aykırı bir söylemi içinde barındıran ve son kalemiz olan ailemizi tahrip eden pimi çekilmiş bir bombadır. İstanbul Sözleşmesinden çıkma kararı tüm Anadolu’da sevinçle karşılanmıştır. Bu sebeple şükrümüzün bir nişanesi olarak 8 adet kurban kesmekteyiz. Şükür kurbanı kestiren tüm hayırseverlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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