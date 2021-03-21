Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Sokaklarda kısıtlama sessizliği - Kadıköy - Bağdat Caddesi - Üsküdar

İSTANBUL - Sokaklarda kısıtlama sessizliği - Kadıköy - Bağdat Caddesi - Üsküdar

- Kadıköy meydandan detaylar - Bahariye caddesinden detaylar - Bağdat caddesinden detaylar - Cadde bostandan detaylar - Üsküdar salacak sahili ve meydandan detaylarİSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul 'da meydan ve caddelerde sessizlik yaşanıyor.

Koronavirüs Salacak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement