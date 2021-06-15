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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 24 kişi yakalandı

İSTANBUL - Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 24 kişi yakalandı

- Operasyondan görüntüler İstanbul 'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 24 kişi yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.Polis, sabah saatlerinde belirlenen 28 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda adreslerde bulunan 24 şüpheli yakalandı.Adreslerde yapılan aramada 2 kilo 120 gram marihuana, 515 gram sentetik uyuşturucu madde, 25 uyarıcı hap, 18 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 7 ruhsatsız tabanca ve 70 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin 815 lira ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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