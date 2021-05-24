İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
- Haliç Köprüsünün drone görüntüsü - Araç geçişleri - Beşiktaş'ta insanların iş yerlerine gitmesi - DetaylarİSTANBUL - İstanbul 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü sabahın erken saatlerinde Haliç Köprüsü ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu gözlendi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım