İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
- Galata köprüsünde balık tutan vatandaşlar - Eminönü vapur iskelesi, meydan, otobüs durakları, yer altı çarşısı, mısır çarşısı - Taksim'den izlenimlerİSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü. Özellikle İstiklal Caddesi'ndeki insan yoğunluğu dikkat çekiyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım