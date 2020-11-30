Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü

- Galata köprüsünde balık tutan vatandaşlar - Eminönü vapur iskelesi, meydan, otobüs durakları, yer altı çarşısı, mısır çarşısı - Taksim'den izlenimlerİSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü. Özellikle İstiklal Caddesi'ndeki insan yoğunluğu dikkat çekiyor.

Koronavirüs Vapur İskelesi Mısır 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Mısır'da Yeni Mumyalar BulunduMısır'da Yeni Mumyalar Bulundu
Mısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller BulunduMısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller Bulundu
Mısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel BulunduMısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel Bulundu
İşte Firavun Kralının Maskesiİşte Firavun Kralının Maskesi
Artık O Da Yasak!Artık O Da Yasak!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement