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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası trafik yoğunlaştı

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası trafik yoğunlaştı

- Trafik görüntüsü İstanbul 'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası trafik yoğunlaştıİSTANBUL (AA) - İstanbul ’da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor.İçişleri Bakanlığının Kovid - 19 tedbirleri kapsamında 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası kentte yaşam normale döndü.Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlardan bazıları toplu taşıma araçlarını kullanırken, bazıları kendi araçlarını tercih etti.D - 100 kara yolu Ankara istikametinde Şirinevler'de başlayan trafik yoğunluğu, Şişli mevkisinde normale dönerken, TEM otoyolunda Seyrantepe'ye kadar yoğunluk sürüyor. Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta da ana arterlerde ve katılım noktalarında yoğunluk gözlendi.Anadolu Yakası'nda da D - 100 kara yolunda Kartal ve Maltepe'den Kadıköy istikametine doğru yoğunluk oluştu.İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 09.40 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü.

Koronavirüs Toplu Taşıma Trafik Yoğunluğu 

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