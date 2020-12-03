İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
- D - 100 Karayolundan detaylar - İstiklal Caddesi'nden manzaralar - Cevizlibağ'daki toplu ulaşım araçlarından detaylarİSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00 itibariyle sona ermesinin ardından kentin cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.
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