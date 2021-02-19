Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu

- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi D - 100 kara yolundaki trafik yoğunluğu - İş yerlerinden evlerine dönen vatandaşlardan görüntülerİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21:00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D - 100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Koronavirüs Trafik Yoğunluğu 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement