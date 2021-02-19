İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu
- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi D - 100 kara yolundaki trafik yoğunluğu - İş yerlerinden evlerine dönen vatandaşlardan görüntülerİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21:00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D - 100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım