İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
- FSM, TEM Ümraniye yolu ve benzinliklerdeki yoğunluklardan görüntüler - Saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafikte, cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı - Şehir içindeki trafik yoğunluğu, kısıtlamaya dakikalar kala yüzde 27'ye düştüİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik yaşandı.
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