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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması

- İstiklal Caddesi'nden görüntüler - Polis ekiplerinin denetimlerinden görüntülerİSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 22 Şubat Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri denetim yaptı.

Polis Koronavirüs Polis Ekipleri 

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