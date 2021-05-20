İSTANBUL - Şişli'de polis ekiplerince denetim yapıldı
- Asayiş ekiplerinin araçlarda arama yapmaları - Araç sahiplerinin güvenlik taramalarının yapılması - Çevredeki özel harekat ekiplerinden görüntülerŞişli'de polis ekiplerince denetim yapıldıİSTANBUL (AA) - Şişli'de polis ekiplerince asayiş denetimi yapıldı.Uygulamaya, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, TDP Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü başta olmak üzere İlçe Güvenlik, Asayiş, Yunus ve devriye ekipleri de katıldı. Okmeydanı’nın bütün sokaklarında ring, yaya ve devriye denetimi ile dört noktada kurulan sabit nokta uygulaması kapsamında ekipler, araçları durdurarak gerekli kontrolleri sağlarken, vatandaşların da GBT sorgulamasını yaptı.Uygulama kapsamında 1 adet ruhsatsız silah ele geçiren ekipler, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında da vatandaşları bilgilendirdi.
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