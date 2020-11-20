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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Şişli'de motosiklet kaskının içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu

İSTANBUL - Şişli'de motosiklet kaskının içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu

- Motosiklet kaskının içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddenin görüntüsüŞişli'de motosiklet kaskının içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulunduİSTANBUL (AA) - Şişli'de durumundan şüphelenilerek durdurulan motosiklet sürücüsünün kaskının içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapılmasının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda, 17 Kasım'da Fulya Mahallesi Aytekin Kotil Sokak'ta durumundan şüphelenilen motosiklet sürücüsü Ömer Faruk K. durduruldu.Ömer Faruk K.'nin yapılan kaba üst aramasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Şüphelininkaskında yapılan incelemede, kask içerisine gizlenmiş satışa hazır halde 16,14 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 325 lira ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen cep telefonu ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Faruk K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Cep Telefonu Motosiklet Sürücüsü 

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