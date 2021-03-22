İSTANBUL - Şişli'de lastik deposunda yangın çıktı

- Yanan bina - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesiŞişli'de lastik deposunda yangın çıktıİSTANBUL (AA) - Şişli'de araç lastiklerinin bulunduğu binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde araç lastiği depolama yeri olarak kullanılan 4 katlı binanın en üst katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.Öte yandan, binadan düşen lastikler nedeniyle çok sayıda araçta hasar oluştu.
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