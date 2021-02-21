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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Şişli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi

İSTANBUL - Şişli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi

- Denetleme görüntüsüŞişli'de Kovid - 19 tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi - Kıraathanede bulunan 23 kişiye toplam 79 bin 396 lira idari para cezası uygulandıİSTANBUL (AA) - Şişli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan kıraathane mühürlendi.Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine iş yerini denetledi.İş yerinde kumar oynanmadığı ancak 23 kişinin bulunduğu belirlendi. Söz konusu 23 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 79 bin 396 lira idari para cezası uygulandı.Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri, ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

Koronavirüs Para Cezası Kıraathane Zabıta 

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