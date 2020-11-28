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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Şişli'de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi

İSTANBUL - Şişli'de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi

- Devrilen kamyondan detaylar - Kaza yerinden detaylarŞişli'de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildiİSTANBUL (AA) - Şişli'de hafriyat kamyonunun otomobilin üzerine devrilmesi nedeniyle trafik bir süre aksadı.Alınan bilgiye göre, Fatih Y. (25) idaresindeki 34 BJ 9030 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu, yan yoldan TEM Okmeydanı Bağlantı Yolu'na girdiği sırada virajı alamayarak Hasan S.Ş'nin (32) kullandığı 34 FN 6594 plakalı otomobilin üzerine devrildi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar oluştu.Kaza nedeniyle bölgede trafik, bir süre aksadı.

Polis Bild Hafriyat Kamyonu Sağlık Ekipleri 

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