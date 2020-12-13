İSTANBUL - Şişli'de eski kız arkadaşını darbeden şüpheli adliyeye sevk edildi
- Şüphelinin adliyeye sevki Şişli'de eski kız arkadaşını darbeden şüpheli adliyeye sevk edildi.İSTANBUL (AA) - Şişli'de eski kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli yeniden gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 9 Aralık'ta H.T.E'nin arkadaşı C.A'nın evinde bulunduğu sırada adrese gelen eski erkek arkadaşı M.H.B'nin kendisini darbederek ölüm tehdidinde bulunduğu ihbarı üzerine hareke geçti.Verilen adrese kısa sürede giden polis, şüpheli M.H.B'yi gözaltına aldı. Evde bulunan kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının H.T.E'yi darbettiğini belirledi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Daha sonra tehdit suçlamasıyla polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan şüpheli, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım