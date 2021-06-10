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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Şişli'de diş hekimini tehdit ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Şişli'de diş hekimini tehdit ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

- Olay anı görüntüleri - Zanlının emniyetten çıkışıŞişli'de diş hekimini tehdit ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Şişli'de bir diş hekimini tehdit edip muayenehanesinde silahla 3 el ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Haziran 00.05 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan bir diş hekiminin muayenehanesi gelen 2 kişi tarafından tehdit edilip iş yerinde silahla 3 el ve iş yerinin dışında da havaya bir el ateş edilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olay yerine motosikletle gelen şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti.Polis, şüpheli G.Y'yi Gaziosmanpaşa'da yakaladı.Gözaltına alınan şüpheli tehdit ve yağma suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.Polisin olaya karışan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Bild Kamera Osmanpaşa Diş Hekimi 

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