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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Şişli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL - Şişli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

- Devrilen otomobilin görüntüsüŞişli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandıİSTANBUL (AA) - Şişli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hasan A. yönetimindeki 34 BBJ 326 plakalı otomobil, D - 100 kara yolu Gayrettepe mevkisinde seyir halindeki 34 EVT 78 plakalı otomobille çarpıştı. Hasan A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç devrildi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan Hasan A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.Öte yandan kaza sonrası oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis Hastane Trafik Yoğunluğu Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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