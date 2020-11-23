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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Şişli'de çaldıkları motosikleti sahibine satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Şişli'de çaldıkları motosikleti sahibine satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiŞişli'de çaldıkları motosikleti sahibine satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı İSTANBUL (AA) - Şişli'de, bir evin önünden çaldıkları motosikleti sahibine satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım'da Şişli'de ikamet eden M.Ç'nin motosikletinin evinin önünden çalınması ve şüphelilerin sosyal medya üzerinden iletişim sağlayarak motosikleti 4 bin 500 lira karşılığında satmaya çalışmasına ilişkin çalışma başlattı. M.Ç. polisin bilgisi dahilinde şüphelilerle Eyüpsultan'daki bir hastanenin otoparkında buluştu. Ekipler, takip ettikleri şüphelileri Düğmeciler Mahallesi Arif Paşa Caddesi'nde durdurdu. Şüphelilerden Zeki S. (24) belindeki ruhsatsız tabanca ile görevlilere mukavemet girişiminde bulundu. Etkisiz hale getirilen Zeki S. ve yanındaki Berat O. (18) gözaltına alındı. Şüphelinin üzerindeki ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ile motosiklete el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal Medya Hastane Adli Kontrol Akalan Irak 

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