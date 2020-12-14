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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Şişli'de bir kadının eski erkek arkadaşı tarafından darbedilmesi

İSTANBUL - Şişli'de bir kadının eski erkek arkadaşı tarafından darbedilmesi

- Zanlının emniyetten çıkışıŞişli'de bir kadının eski erkek arkadaşı tarafından darbedilmesi - "Tehdit" suçundan tekrar gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Şişli'de eski kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ancak "tehdit" suçundan tekrar gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.Kuştepe Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli M.H.B., Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
- OlayŞişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 9 Aralık'ta H.T.E.'nin, arkadaşı C.A.'nın evinde bulunduğu sırada buraya gelen eski erkek arkadaşı M.H.B.'nin kendisini darbederek ölüm tehdidinde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.Söz konusu eve giden polis, şüpheli M.H.B.'yi gözaltına almıştı. Evde bulunan kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının H.T.E.'yi darbettiğini belirlemişti.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.H.T.E.'nin şikayeti üzerine "tehdit" suçundan yeniden gözaltına alınan şüpheli, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından dün akşam Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilmişti.Zanlı, savcılığın ek gözaltı süresi kararı vermesi üzerine yeniden emniyete götürülmüştü.

Kız Arkadaş Adli Kontrol Akalan Harekete Geç Ölüm Tehdidi 

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