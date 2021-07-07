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İSTANBUL - Şişli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Şişli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - Şişli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

- Olay yerinden görüntüler Şişli'de bir evde çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Şişli'de 7 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde, 7 katlı apartmanın en üst katındaki evde, henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Bina tahliye edilirken ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.Çalışmaların tamamlanmasının ardından apartman sakinleri evlerine geri döndü.

Yangın 

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